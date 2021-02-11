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PSG Başakşehir maçıyla ilgili UEFA kararını açıkladı! Rumen hakem ırkçılık soruşturması düştü

A Haber
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Giriş: 11.02.2021 18:39
Güncelleme:11.02.2021 18:45
Son dakika spor haberleri... UEFA, PSG-Başakşehir maçının hakemleri için açtığı soruşturmada ırkçılık maddesine yer vermedi. Yapılan açıklamada 'nefret suçu yok' denildi. Müsabakanın orta hakem Ovidiu Haţegan ve dördüncü hakem Sebastian Coltescu hakkında genel ilkelerin ihlalini içeren 11'inci maddeden soruşturma açıldı. Irkçılık suçlarını kapsayan 14'üncü madde ise raporda yer almadı. Konuyla ilgili gelişmeleri A Haber Spor Şefi Ali Baransel canlı yayında aktardı.
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