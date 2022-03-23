23 Mart 2022, Çarşamba
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Portekiz Milli Takımı, Türkiye maçının son çalışmasını yaptı
Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılabilmek için play-off yarı finalinde A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak olan Portekiz son antrenmanını gerçekleştirdi.