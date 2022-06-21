21 Haziran 2022, Salı
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Ozan Tufan'ın yeni takımını açıkladılar! Süper Lig ekipleri peşindeydi
Süper Lig'de hareketli günler geçiren Fenerbahçe'de transfer gelişmeleri devam ediyor. Mesut Özil ile birlikte kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'ın yeni takımı belli oldu.