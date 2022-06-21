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Ozan Tufan'ın yeni takımını açıkladılar! Süper Lig ekipleri peşindeydi

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Giriş: 21.06.2022 09:40
Süper Lig'de hareketli günler geçiren Fenerbahçe'de transfer gelişmeleri devam ediyor. Mesut Özil ile birlikte kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'ın yeni takımı belli oldu.
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