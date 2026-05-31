Osimhen Galatasaray'dan ayrılıyor mu? İlk detaylara A Haber ulaştı

Galatasaray’ın yıldız golcüsü Victor Osimhen’in takımdaki geleceği hakkında Nijerya Milli Takım Teknik Direktörü Eric Shelle’den kafa karıştıran bir açıklama geldi. Shelle, Osimhen’in kulüp değişikliği ihtimali nedeniyle milli takım kadrosunda yer almadığını iddia ederken, Galatasaray kulüp kaynakları ve oyuncuya yakın isimler ayrılık iddialarını kesin bir dille yalanladı. A Spor Muhabiri Emre Kaplan, sarı-kırmızılı camiada bomba etkisi yaratan bu gelişmenin perde arkasını tüm detaylarıyla aktardı.