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Öldük öldük dirildik

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Giriş: 17.06.2023 11:30
Güncelleme:17.06.2023 11:33
A Milli Futbol Takımımız 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası D Grubu üçüncü maçında deplasmanda Letonya'ya konuk oldu. Kritik karşılaşmadan son dakikalarda bulduğu golle galibiyetle ayrılan milliler, Galler maçı öncesi moral depoladı.
Öldük öldük dirildik
Öldük öldük dirildik
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