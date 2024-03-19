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Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi | Adalet Bakanı Tunç: 12 kişi gözaltında

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Giriş: 19.03.2024 12:26
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı açıklamada Trabzonspor-Fenerbahçe derbisindeki olaylar nedeniyle 12 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. A Haber muhabiri Murat Sekban canlı yayında konuyla ilgili kritik gelişmeleri aktardı:
Olaylı derbide 12 gözaltı
Olaylı derbide 12 gözaltı
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Olaylı derbi! 12 gözaltı...
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