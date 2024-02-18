18 Şubat 2024, Pazar
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Okan Buruk'tan bambaşka bir 11! Ankaragücü karşısında sürprizlerle dolu kadro! İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i...
Süper Lig'in 26.haftasında Galatasaray deplasmanda Ankaragücü'ne konuk olacak. Şampiyonluk yolundaki rakibi Fenerbahçe'nin Rizespor'u mağlup etmesi sonrası mutlak galibiyet hedefleyen Aslan'da eksikler can sıkıyor. İşte Okan Buruk'un muhtemel 11'i...