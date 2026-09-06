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17 yaşındaki kızının ölümü sonrası Meta'ya dava açtı: Anne A Haber'e konuştu
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

17 yaşındaki kızının ölümü sonrası Meta'ya dava açtı: Anne A Haber'e konuştu

Amerikalı anne Julianna Arnold, 17 yaşındaki kızının ölümünden Instagram'ı sorumlu tuttu. Sosyal medya üzerinden tanıştığı bir kişiyle yaşadığı olayın ardından hayatını kaybeden kızının ölümü sonrası Instagram ve Facebook'un sahibi Meta'ya dava açan Arnold, adalet mücadelesini A Haber'e anlattı. Acılı annenin, başka çocukların benzer olayları yaşamaması için verdiği mücadele Dış Haberler Editörü Farah Uçucu'nun özel röportajında ekrana geldi.

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