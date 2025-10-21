Okan Buruk: “Bodo/Glimt maçı, galibiyet ve 6 puan için kritik”

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Bodo/Glimt ile oynayacakları maçı kazanarak 6 puana ulaşmanın büyük önem taşıdığını söyledi. Buruk, rakibin Avrupa ve ligde farklı oyun tarzları olduğunu vurgularken, takımının konsantrasyon ve sahadaki performansıyla avantaj elde etmeyi hedeflediğini belirtti. Tecrübeli teknik adam, kulübeden gelecek oyuncuların ve takımın yıldız isimlerinin maçtaki katkısına da değindi. Ayrıca, sakat oyuncular ve takımın son durumu hakkında bilgi verdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN