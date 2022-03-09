09 Mart 2022, Çarşamba
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Norveçli yıldız Haaland'ın transferinde flaş gelişme! 250 milyon Euro...
Dünya futbolunun en gözde santrforlarından olan Norveçli yıldız Erling Haaland'ın yeni adresi merak konusu. Uluslararası basında yer alan sayısız iddiaya bir yenisi daha eklendi. İspanyollara göre Haaland, yeni takımı için tercihini yaptı.