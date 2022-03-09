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Norveçli yıldız Haaland'ın transferinde flaş gelişme! 250 milyon Euro...

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Giriş: 09.03.2022 09:24
Dünya futbolunun en gözde santrforlarından olan Norveçli yıldız Erling Haaland'ın yeni adresi merak konusu. Uluslararası basında yer alan sayısız iddiaya bir yenisi daha eklendi. İspanyollara göre Haaland, yeni takımı için tercihini yaptı.
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