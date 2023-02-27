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Nicolo Zaniolo Galatasaray'da ilk golünü attı

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Giriş: 27.02.2023 09:12
Corendon Alanyaspor ve Galatasaray, Antalya’da depremzedeler yararına düzenlenen özel müsabakada karşı karşıya geldi. Galatasaray’ın 4-2’lik üstünlüğüyle sonuçlanan karşılaşmada, sarı-kırmızılıların yeni transferi Nicolo Zaniolo 80. dakikada oyuna girdi ve bir de gol attı.
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