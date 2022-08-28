Montella sahaya girip Balotelli'nin üzerine yürüdü! Adana Demirlisporlu oyuncular kavgayı zor ayırdı! İşte o anlar

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanılan karşılaşmayı Adana Demirspor Ümraniyespor'u Rodrigues'in 6. dakikada attığı gol ile 1-0 mağlup etti. Maça ise Adana Demirspor teknik direktörü Montella ile Balotelli'nin kavgası damga vurdu. Montella maçın bitiş düdüğünün ardından sahaya girerek Balotelli'nin üzerine yürüdü. İşte o anlar...