28 Ağustos 2022, Pazar
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Montella sahaya girip Balotelli'nin üzerine yürüdü! Adana Demirlisporlu oyuncular kavgayı zor ayırdı! İşte o anlar
Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanılan karşılaşmayı Adana Demirspor Ümraniyespor'u Rodrigues'in 6. dakikada attığı gol ile 1-0 mağlup etti. Maça ise Adana Demirspor teknik direktörü Montella ile Balotelli'nin kavgası damga vurdu. Montella maçın bitiş düdüğünün ardından sahaya girerek Balotelli'nin üzerine yürüdü. İşte o anlar...