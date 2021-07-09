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Videolar Spor Videoları Kırkpınar güreşleri başladı mı? Kırkpınar güreşleri ne zaman, saat kaçta? 2021 Kırkpınar hangi kanalda? Kırkpınar yağlı güreşleri ne kadar sürecek?

Kırkpınar güreşleri başladı mı? Kırkpınar güreşleri ne zaman, saat kaçta? 2021 Kırkpınar hangi kanalda? Kırkpınar yağlı güreşleri ne kadar sürecek?

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.07.2021 12:30
Kırkpınar güreşleri ne zaman, saat kaçta? 2021 Kırkpınar hangi kanalda? Bu yıl 660. kez düzenlenecek dev organizasyonda, Türkiye'nin birçok yerinden gelen güreşçiler er meydanına çıkacak. Tarihi Kırkpınar güreşleri geçtiğimiz yıl koronavirüs nedeniyle yapılamamıştı. Peki; 660. Kırkpınar güreşleri ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2021 Kırkpınar hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte yanıtı!
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