Hasbi Dede için ne kadar ceza isteniyor?

Giresun’un Görele ilçesinde eski belediye başkanı Hasbi Dede tarafından sosyal medya üzerinden taciz edildiği iddiasıyla şikayette bulunan ve ardından şüpheli bir trafik kazasında hayatını kaybeden 16 yaşındaki Tuana Elif Torun davasında çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. Davanın ikinci duruşmasında, Hasbi Dede’nin 15 yaşındaki kızı, mesajları kendisinin attığını söyleyerek suçu üstlendi. Mahkeme, 40 tanığın dinlendiği duruşmada gizlilik kararı alırken, Tuana’nın ölümüne neden olan kazadaki şüphe bulutları da titizlikle incelenmeye devam ediyor.