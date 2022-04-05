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Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe derbisinde oynayabilecek mi? Galatasaraylıları yıkan haber

İHA
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Giriş: 05.04.2022 09:27
Galatasaray'da Fatih Karagümrük maçında sakatlanan Kerem Aktürkoğlu antrenmanda yer almadı. Galatasaray, genç futbolcunun çekilen MR’ı ve yapılan tetkikleri sonucunda kısa rotator ve adduktor (kasık) adalesinde orta düzey zorlanma ve kanama tespit edildiğini duyurdu. Peki Kerem derbide oynayabilecek mi?
Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe derbisinde oynayabilecek mi? Galatasaraylıları yıkan haber
Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe derbisinde oynayabilecek mi? Galatasaraylıları yıkan haber
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