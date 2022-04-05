05 Nisan 2022, Salı
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Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe derbisinde oynayabilecek mi? Galatasaraylıları yıkan haber
Galatasaray'da Fatih Karagümrük maçında sakatlanan Kerem Aktürkoğlu antrenmanda yer almadı. Galatasaray, genç futbolcunun çekilen MR’ı ve yapılan tetkikleri sonucunda kısa rotator ve adduktor (kasık) adalesinde orta düzey zorlanma ve kanama tespit edildiğini duyurdu. Peki Kerem derbide oynayabilecek mi?