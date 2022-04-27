27 Nisan 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları Kazım Koyuncu'dan Trabzonspor taraftarına duygulandıran mesaj!

Kazım Koyuncu'dan Trabzonspor taraftarına duygulandıran mesaj!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.04.2022 18:33
Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından "#MutluluğaKurşunSıkma #ŞAMP1" hashtagiyle yapılan video paylaşımında, hayatını kaybeden Trabzonspor'un efsane kaptanı "Dozer" lakaplı Cemil Usta, şehit Eren Bülbül, sanatçı Kazım Koyuncu, eski başkanlardan Özkan Sümer, taraftarlardan da Mustafa Çelik ve Nazmiye nine karakterleri canlandırıldı.
Kazım Koyuncu’dan Trabzonspor taraftarına duygulandıran mesaj!
Kazım Koyuncu'dan Trabzonspor taraftarına duygulandıran mesaj!
Jesus’tan olay yaratan Fenerbahçe sözleri!
Jesus'tan olay yaratan Fenerbahçe sözleri!
Fenerbahçe’den flaş Jorge Jesus açıklaması
Fenerbahçe'den flaş Jorge Jesus açıklaması
Kemal Belgin: Welinton, Vida Ve Montero Kaç Kez 3’Lü Oynadı? Defansını 4’Lü Yap / 90’A
Kemal Belgin: "Welinton, Vida Ve Montero Kaç Kez 3'Lü Oynadı? Defansını 4'Lü Yap" / 90'A
Levent Tüzemen: Arda Güler, Türk Futbolunun Şu anda En Kıymetli Oyuncularından Bir Tanesi A Spor
Levent Tüzemen: "Arda Güler, Türk Futbolunun Şu anda En Kıymetli Oyuncularından Bir Tanesi" A Spor
Kemal Belgin: Jorge Jesus Gelince Mesut Özil’i İstemem Demiş Bazı İnsanlar İşleri Takip Ettiler
Kemal Belgin: "Jorge Jesus Gelince Mesut Özil'i İstemem Demiş Bazı İnsanlar İşleri Takip Ettiler"
Levent Tüzemen: Fenerbahçe Büyük Bir Kulüp, Jorge Jesus İle de Görüşür Joachim Löw İle de Görüşür!
Levent Tüzemen: "Fenerbahçe Büyük Bir Kulüp, Jorge Jesus İle de Görüşür Joachim Löw İle de Görüşür!"
Levent Tüzemen: 9. Haftadan İtibaren Trabzonspor Bu Ligin Patronu! A Spor / 90’A / 26.04.2022
Levent Tüzemen: "9. Haftadan İtibaren Trabzonspor Bu Ligin Patronu!" A Spor / 90'A / 26.04.2022
Ergin Aslan:Ismael’in Sistemi Oturtması İçin Beşiktaş’ın Sezon Öncesi Bir Kamp Geçirmesi Gerekiyor
Ergin Aslan:"Ismael'in Sistemi Oturtması İçin Beşiktaş'ın Sezon Öncesi Bir Kamp Geçirmesi Gerekiyor"
Türkiye, Trabzon’a akın ediyor
Türkiye, Trabzon'a akın ediyor
Ergin Aslan: Fenerbahçe’nin Bayrak Oyuncusu Olmak Avrupanın Orta Sıra Takımlarından Daha İyi
Ergin Aslan: "Fenerbahçe'nin Bayrak Oyuncusu Olmak Avrupanın Orta Sıra Takımlarından Daha İyi"
Serhan Türk: Metin Öztürk Seçilirse Yeni Teknik Direktör Okan Buruk Olur A Spor / Son Sayfa
Serhan Türk: "Metin Öztürk Seçilirse Yeni Teknik Direktör Okan Buruk Olur" A Spor / Son Sayfa
Daha Fazla Video Göster