Kazım Koyuncu’dan Trabzonspor taraftarına duygulandıran mesaj!

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından "#MutluluğaKurşunSıkma #ŞAMP1" hashtagiyle yapılan video paylaşımında, hayatını kaybeden Trabzonspor'un efsane kaptanı "Dozer" lakaplı Cemil Usta, şehit Eren Bülbül, sanatçı Kazım Koyuncu, eski başkanlardan Özkan Sümer, taraftarlardan da Mustafa Çelik ve Nazmiye nine karakterleri canlandırıldı.