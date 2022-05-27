27 Mayıs 2022, Cuma
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Kayserispor - Sivasspor: 2-3 | MAÇ ÖZETİ
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan oynanan final mücadelesiyle sona erdi. Kayserispor ile Sivasspor, final maçında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Oynanan zorlu karşılaşmanın normal süresi 1-1 sona erdi. Uzatmalarda ise bulunan karşılıklı gollerin ardından Sivasspor, oyuna sonradan dahil olan Konate'nin 113. dakikada attığı golle maçı 3-2 kazandı ve kupanın sahibi oldu. İşte Kayserispor - Sivasspor maçının özeti.