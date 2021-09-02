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Kara Kartal bombayı patlattı | Miralem Pjanic Beşiktaş'ta

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Giriş: 02.09.2021 18:49
Güncelleme:02.09.2021 18:50
Son dakika transfer gelişmesi... Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, yıldız oyuncu Miralem Pjanic'in transferi için Barcelona ile 1 yıllığına anlaştı. Transfere dair detayları A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. Dikme, "Beşiktaş, Pjanic'i bu akşam saatlerinde İstanbul'a getirecek. Net bir saat vermekten kaçınalım ama saat 22.00, 23.00 sularında gelmesi bekleniyor." dedi.
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