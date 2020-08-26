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Kaleci Guido Herrera Yeni Malatyaspor'da

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Giriş: 26.08.2020 00:57
Güncelleme:26.08.2020 00:57
Son dakika haberi... Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Arjantin'in milli takım kalecisi Guido Herrera'yı kadrosuna kattı. Herrera, kendisini sarı siyahlı ekibe bağlayan sözleşmeye imza attı.

Süper Lig'de kadrosunu yeni sezonda güçlendirmek amacıyla transfer çalışmalarını sürdüren Yeni Malatyaspor, Arjantin Milli Takımı'nda forma giyen 28 yaşındaki kaleci Guido Herrera ile anlaşmaya vardı.

Herrera, kendisini sarı siyahlı ekibe bağlayan sözleşmeye imza attı.

Kaleci Herrera'da Süper Lig'de...
Kaleci Herrera'da Süper Lig'de...
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