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Videolar Spor Videoları İZLE I Galatasaray 1 - 0 Fenerbahçe GOL: İcardi (Süper Kupa)

İZLE I Galatasaray 1 - 0 Fenerbahçe GOL: İcardi (Süper Kupa)

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Giriş: 07.04.2024 22:01
Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray, Mauro Icardi'nin ilk dakikada attığı golle Fenerbahçe karşısında skoru 1-0’a getirdi. İşte o anlar...
Galatasaray 1 - 0 Fenerbahçe GOL: İcardi
Galatasaray 1 - 0 Fenerbahçe GOL: İcardi
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