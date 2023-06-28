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İtalya’da maçlarda yeni dönem! 88 numaralı formaya izin yok

A Haber
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Giriş: 28.06.2023 10:57
İtalya'da futbolda yeni döenm başlıyor. Artık maçlarda futbolcuların 88 numaralı forma giymesine izin verilmeyecek. Gerekçe ise Neo-Nazi grupların "88" numarasını Hitler için kullanması.
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