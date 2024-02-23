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İşte Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi! Sarı lacivertlilerin hedefi final...

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.02.2024 15:39
UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turunun kura çekimi bugün İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapıldı. Avrupa'da kalan tek temsilcimiz olan Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turundaki rakibi belli oldu. İşte detaylar....
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