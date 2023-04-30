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İşte Beşiktaş-Galatasaray derbisinin 11'leri...

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.04.2023 18:38
Süper Lig'de lider Galatasaray ligin 32. haftasında ezeli rakibi Beşiktaş'a konuk olacak. Siyah beyazlılar Aslan'ı evinde devirip hem Fenerbahçe hem de Galatasaray ile arasındaki puan farkını azaltmak istiyor. Galatasaray ise rakibini yenerek şampiyonluk yolunda kayıp yaşamak istemiyor. İşte maçın 11'leri... Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
İşte Beşiktaş-Galatasaray derbisinin 11’leri...
İşte Beşiktaş-Galatasaray derbisinin 11'leri...
Beşiktaş Galatasaray derbisi
Beşiktaş Galatasaray derbisi
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