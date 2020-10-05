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İstanbul Valiliği duyurdu: Formula 1 Türkiye seyircisiz olacak!

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Giriş: 05.10.2020 15:09
Güncelleme:05.10.2020 15:19
Son dakika haberi... İstanbul Valiliği: İstanbul İl Pandemi Kurulunun "Formula-1 DHL Turkish Grand Prix 2020" yarışının seyircisiz yapılması” yönündeki tavsiye kararı uyarınca İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından söz konusu yarışın seyircisiz yapılmasına karar verilmiştir.

İstanbul İl Hıfzıssıhha Kurulu, Formula-1 DHL Türkiye Grand Prix'sinin seyircisiz yapılmasına karar verdi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Koronavirüs salgınıyla mücadele çalışmaları kapsamında İstanbul İl Pandemi Kurulu'nun 13-15 Kasım 2020 tarihleri arasında düzenlenecek 'Formula-1 DHL Turkish Grand Prix 2020 yarışının seyircisiz yapılması' yönündeki tavsiye kararı uyarınca saat 10.00'da toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından söz konusu yarışın seyircisiz yapılmasına karar verilmiştir."

İstanbul Valiliği duyurdu: Seyircisiz yapılacak!
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