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Videolar Spor Videoları İspanyollar açıkladı: Haaland'ın yeni adresi La Liga

İspanyollar açıkladı: Haaland'ın yeni adresi La Liga

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Giriş: 20.02.2022 11:46
Borussia Dortmun'un Norveçli altın çocuğu Erling Haaland'ın yeni takımı netleşiyor. 21 yaşındaki yıldız golcü İspanya La Liga ekiplerinden birine imza atacağı iddia edilirken anlaşmanın tamamlandığı duyuruldu. İşte detaylar...
İspanyollar açıkladı: Haaland’ın yeni adresi La Liga
İspanyollar açıkladı: Haaland'ın yeni adresi La Liga
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