20 Şubat 2022, Pazar
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İspanyollar açıkladı: Haaland'ın yeni adresi La Liga
Borussia Dortmun'un Norveçli altın çocuğu Erling Haaland'ın yeni takımı netleşiyor. 21 yaşındaki yıldız golcü İspanya La Liga ekiplerinden birine imza atacağı iddia edilirken anlaşmanın tamamlandığı duyuruldu. İşte detaylar...