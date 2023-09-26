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Hatayspor'dan muhteşem geri dönüş!

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Giriş: 26.09.2023 09:24
Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Fırtına 2-0 önce geçtiği mücadelede üstünlüğünü koruyamadı ve Hatayspor muhteşem bir geri dönüş yaparak maçtan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.
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