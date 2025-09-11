11 Eylül 2025, Perşembe

Haberler Spor Videoları Gökhan Sazdağı: "İlk maçımı iple çekiyorum"
Gökhan Sazdağı: İlk maçımı iple çekiyorum

Gökhan Sazdağı: "İlk maçımı iple çekiyorum"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.09.2025 18:05
Beşiktaş'ın yeni transferi Gökhan Sazdağı, "Öncelikle bu statta herhalde ilk defa top bendeyken ıslıklanmayacağım. Bunun için mutluyum. Çok güzel duygu benim için. İlk maçımı iple çekiyorum" dedi.
