Gökhan Sazdağı: "İlk maçımı iple çekiyorum"

Beşiktaş'ın yeni transferi Gökhan Sazdağı, "Öncelikle bu statta herhalde ilk defa top bendeyken ıslıklanmayacağım. Bunun için mutluyum. Çok güzel duygu benim için. İlk maçımı iple çekiyorum" dedi.

