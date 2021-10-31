Galatasaray'ın golünde ofsayt var mı? Erman Toroğlu canlı yayında yorumladı

Galatasaray evinde Gaziantep FK 2-0 yendiği maçta takımını öne geçiren golü atan Rumen futbolcu Morutan'ın golünde ofsayt var mı? A Spor yorumcusu Beşiktaş'ın da tepki gösterdiği bu pozisyonu canlı yayında yorumladı.

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray'da Morutan'ın attığı golü ve Beşiktaş'ın golün ardından sosyal medyadan tepki gösterdiği pozisyonu yorumladı.

"OFSAYT YOK"

Toroğlu, "Beşiktaş'ın golünde oyuncu pozisyonun içinde olduğu ve hakemi yanılttığı için ofsayt var. Ancak Galatasaray'ın golünde ofsayttaki oyuncu pozisyonun içinde olmadığı için ofsayt yok" ifadelerini kullandı. Toroğlu, "İki pozisyon aynı değil, toplumu kışkırtmaya gerek yok" dedi.