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Galatasaray’ın efsane ismi “Taçsız Kral” Metin Oktay

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Giriş: 13.09.2023 08:36
Golcülüğü ve yaşadığı gol krallıkları sayesinde "Taçsız Kral" lakabıyla anılan Metin Oktay 13 Eylül 1991'de aramızdan ayrıldı. Günümüzde görmeyi özlediğimiz futbol yaşamı ile Taçsız Kral Metin Oktay'ın anısına hazırladığımız portre...
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