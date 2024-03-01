Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun trafikte gergin anları! Başka bir sürücüyle tartıştı

Ziraat Türkiye Kupası'nda evinde Karagümrük'e 2-0'lık skorla yenilerek elenen Galatasaray'da, maçın ardından şok bir olay yaşandı. Sarı-kırmızılı takımın yıldızı Kerem Aktürkoğlu, trafikte başka bir araçtaki kişilerle tartışma yaşarken, o anların görüntüsü cep telefonu kameralarına yansıdı.