01 Mart 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun trafikte gergin anları! Başka bir sürücüyle tartıştı

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun trafikte gergin anları! Başka bir sürücüyle tartıştı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.03.2024 11:07
Ziraat Türkiye Kupası'nda evinde Karagümrük'e 2-0'lık skorla yenilerek elenen Galatasaray'da, maçın ardından şok bir olay yaşandı. Sarı-kırmızılı takımın yıldızı Kerem Aktürkoğlu, trafikte başka bir araçtaki kişilerle tartışma yaşarken, o anların görüntüsü cep telefonu kameralarına yansıdı.
G.Saray’ın yıldızının trafikte gergin anları
G.Saray'ın yıldızının trafikte gergin anları
Galatasaray 0-2 Fatih Karagümrük | ZTK Maç Özeti
Galatasaray 0-2 Fatih Karagümrük | ZTK Maç Özeti
Galatasaray 0-2 Fatih Karagümrük Gol: Ryan Mendes
Galatasaray 0-2 Fatih Karagümrük Gol: Ryan Mendes
Galatasaray 0-1 Fatih Karagümrük
Galatasaray 0-1 Fatih Karagümrük
ZTK’da çeyrek final heyecanı!
ZTK’da çeyrek final heyecanı!
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!
Beşiktaş 2-0 Konyaspor Gol: Cenk Tosun
Beşiktaş 2-0 Konyaspor (Gol: Cenk Tosun)
Beşiktaş 1-0 Konyaspor Gol: Salih Uçan
Beşiktaş 1-0 Konyaspor (Gol: Salih Uçan)
Trabzonspor 1-0 RAMS Başakşehir Gol: Edin Višća
Trabzonspor 1-0 RAMS Başakşehir Gol: Edin Višća
Trabzonspor-Başakşehir maçı A Spor canlı izle
Trabzonspor-Başakşehir maçı A Spor canlı izle
Beşiktaş-Tümosan Konyaspor maçı A Spor canlı izle
Beşiktaş-Tümosan Konyaspor maçı A Spor canlı izle
MKE Ankaragücü 3-0 Fenerbahçe
MKE Ankaragücü 3-0 Fenerbahçe
Daha Fazla Video Göster