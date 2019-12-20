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20.12.2019

Galatasaray'da flaş Feghouli gelişmesi! Listeden çıkarıldı |Video

Galatasaray'da ara transfer dönemi yaklaşırken Sofiane Feghouli satış listesinden çıkarıldı. teknik direktör Fatih Terim, Feghouli'yi takımda tutma kararı aldı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükselen Galatasaray'da sular duruldu.

Bu sezon ilk kez 4 gol atan sarı kırmızılı takımda Tuzlaspor mücadelesinde öne çıkan isim Sofiane Feghouli oldu.

Ara transfer dönemi için geri sayıma geçilirken, teknik direktör Fatih Terim, Cezayirli futbolcu ile ilgili kararını verdi.

Son dönemde sürekli ocak ayında operasyonu işaret eden Terim, Feghouli'yi takımda tutma kararı aldı. Ara transfer döneminde Younes Belhanda için teklifleri değerlendirmeye hazırlanan sarı kırmızılılarda Cezayirli futbolcu satış listesinden çıkartıldı.

Feghouli'nin bu sezonki formsuzluğunu yorgunluğa bağlayan Terim, tecrübeli futbolcuyu geçen sezon olduğu gibi yine kazanmak istiyor. Başarılı teknik adam, Feghouli'ye devre arası tatilinin olumlu yansıyacağını düşünüyor. İtalyan kondisyoner Alberto Bartali ile ekstra çalışmalar yapacak Sofiane Feghouli'nin ikinci yarıya fizik olarak yüzde yüz hazır girmesi sağlanacak.

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