Galatasaray'da flaş ayrılık! Pasquale Sensibile yerine Cenk Ergün...

Galatasaray'da yeni başkan Dursun Özbek ekibini kurmaya yönelik çalışmalarını sürdürürken flaş bir ayrılık yaşandı. Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada sportif direktör Pasquale Sensibile ile yolların ayrıldığı belirtilirken Cenk Ergün göreve getirildi.