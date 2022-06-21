21 Haziran 2022, Salı
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Galatasaray'da flaş ayrılık! Pasquale Sensibile yerine Cenk Ergün...
Galatasaray'da yeni başkan Dursun Özbek ekibini kurmaya yönelik çalışmalarını sürdürürken flaş bir ayrılık yaşandı. Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada sportif direktör Pasquale Sensibile ile yolların ayrıldığı belirtilirken Cenk Ergün göreve getirildi.