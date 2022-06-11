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Galatasaray'da başkanlık yarışı! İlk oylar gelmeye başladı

İHA
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Giriş: 11.06.2022 19:32
Galatasaray Spor Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu, Galatasaray Lisesi'nde başladı. Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'nun başkanlık için yarıştığı seçimde oy verme işlemi 15.00 itibariyle sona erdi ve oy sayma işlemine geçildi.
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