11 Haziran 2022, Cumartesi
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Galatasaray'da başkanlık yarışı! İlk oylar gelmeye başladı
Galatasaray Spor Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu, Galatasaray Lisesi'nde başladı. Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'nun başkanlık için yarıştığı seçimde oy verme işlemi 15.00 itibariyle sona erdi ve oy sayma işlemine geçildi.