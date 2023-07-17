17 Temmuz 2023, Pazartesi
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Galatasaray transferde büyük oynuyor! Premier Lig deviyle tarihi takas
Şampiyonlar Ligi Ön Eleme maçlarına hazırlık kapsamında transfere hız veren sarı kırmızılı takımda flaş gelişmeler yaşanıyor. Önceliği Mauro Icardi ve Milot Rashica transferlerine verse de sarı-kırmızılılar, birçok isimle görüşmelerine devam ediyor. Leandro Paredes için PSG ile anlaşan ve Arjantinli orta sahanın kararını bekleyen sarı-kırmızılılar, flaş bir transferi bitiriyor. Galatasaray, tarihe geçecek bir takas anlaşmasına imza atacak.