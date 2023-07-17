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Galatasaray transferde büyük oynuyor! Premier Lig deviyle tarihi takas

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Giriş: 17.07.2023 10:44
Şampiyonlar Ligi Ön Eleme maçlarına hazırlık kapsamında transfere hız veren sarı kırmızılı takımda flaş gelişmeler yaşanıyor. Önceliği Mauro Icardi ve Milot Rashica transferlerine verse de sarı-kırmızılılar, birçok isimle görüşmelerine devam ediyor. Leandro Paredes için PSG ile anlaşan ve Arjantinli orta sahanın kararını bekleyen sarı-kırmızılılar, flaş bir transferi bitiriyor. Galatasaray, tarihe geçecek bir takas anlaşmasına imza atacak.
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