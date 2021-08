Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den son dakika Marcao açıklaması

Son dakika spor haberi... Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi Play-Off ilk maçında Randers ile oynayacağı mücadele öncesi basın toplantısı gerçekleştirdi. Terim, "Marcao hatasının cezasını daha da çekecekmiş gibi görünüyor. Şu an Marcao'nun yerine transfer konuşmak için çok erken." ifadelerine yer verdi.

FATİH TERİM'İN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR ŞÖYLE;

Rakibimizi analiz ettik. Klasik bir Kuzey ülkesi takımıyla oynayacağız. Mücadelesi yüksek, tempolu ve temaslı oyunu seven bir takıma karşı oynayacağız. Kolay bir maç olmayacak ama ben takımıma güveniyorum. Oyuncularım kendilerini ifade etmek için iyi mücadele edeceklerdir. Taylan güzel bir şey söyledi; rakiplerimize saygı duyuyoruz ve mücadele edeceğiz. Marcao bir hata yaptı, cezasını da çekiyor. Daha da çekecekmiş gibi de görünüyor. Galatasaray değerlerini, camiamızın en önemli isimleri ile birlikte görerek, yaşayarak öğrendim. Galatasaray değer ve menfaatlerini koruyacağımdan herkes emin olsun.

FLAŞ MARCAO AÇIKLAMASI

Her kulüpte bunun gibi birçok bilinmeyen olay vardır, olur bunlar. Açıklamamız gayet net. Eğer Marcao ile ilgili bir karar verilecekse bunu başkan ve yönetim kurulu verir. Teknik olarak da biz veririz. 7 Eylül'e kadar transferle ilgili tasarruflarımız olacağını zaten söylemiştim. Futbol dinamik bir oyun. Biz hiç kimsenin deklarasyonu ya da baskısıyla hareket etmeyiz. İşin teknik kısmını ben konuşurum, idari kısmını yönetim konuşur ve son kararı başkan verir. Şu an Marcao'nun yerine transfer konuşmak için çok erken. Kerem'in gençliğinden bahsediyoruz. Ancak Marcao da 35 yaşında değil, aralarında 2 yaş var. Kerem'i toparlayacağız. Bu olayın disiplinle bir alakası da yok. O an verilen reaksiyondur.

"FARKLI BİR DİAGNE VAR"

Diagne ilk geldiğinde şampiyonluk yolunda bize çok katkı vermişti. Sonra gitti geldi, farklı bir Diagne var. Galatasaray'ın bana verdiği profesyonel kadroyu daima kullanmak isterim. 'Hani bu gidecekti' diye düşünüyorsunuz onu açıklamış olayım. Diagne'ye gelince, kendisi iyi gidiyor inşallah daha iyi işler yapacaktır.

Hatayspor karşılaşmasını ne yazık ki kendi stadımızda oynayamayacağız. Büyük ihtimalle Randers rövanşını bile evimizde oynamayacağız. Hatayspor maçı Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.