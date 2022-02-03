03 Şubat 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları Galatasaray, Pulgar transferini bu video ile duyurdu

Galatasaray, Pulgar transferini bu video ile duyurdu

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.02.2022 23:27
Güncelleme:03.02.2022 23:27
Son dakika spor haberleri... Galatasaray, Erick Pulgar'ı resmen açıkladı. Süper Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalan Galatasaray, kadrosuna önemli takviyeler yapmaya devam ediyor. Cimbom, Pulgar transferini bu video ile duyurdu.

Süper Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalan Galatasaray, kadrosuna önemli takviyeler yapmaya devam ediyor. Sarı Kırmızılılar, son olarak orta saha bölgesini Erick Pulgar ile güçlendirerek önemli bir transfere imza atmış oldu. Cimbom, Pulgar'ı bu video ile duyurdu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Galatasaray, Pulgar transferini bu video ile duyurdu
Galatasaray, Pulgar transferini bu video ile duyurdu
Efecan Karaca Fenerbahçe’de
Efecan Karaca Fenerbahçe'de
Beşiktaş Gedson’u resmen açıkladı
Beşiktaş Gedson'u resmen açıkladı
Bafetimbi Gomis yeniden Galatasaray’da!
Bafetimbi Gomis yeniden Galatasaray'da!
Gomis’in sözleşmesinde skandal madde!
Gomis'in sözleşmesinde skandal madde!
Pulgar transferi zora girdi
Pulgar transferi zora girdi
Gomis yeniden Galatasaray’da
Gomis yeniden Galatasaray'da
Galatasaray’da ayrılık! Lisansı iptal edildi
Galatasaray'da ayrılık! Lisansı iptal edildi
Galatasaray’da transfer operasyonu!
Galatasaray'da transfer operasyonu!
Devlet vatandaşını milli sporcuyu bırakmadı!
Devlet vatandaşını milli sporcuyu bırakmadı!
Ahmet Nur Çebi’den Şafak Mahmutyazıcıoğlu Sözleri / 27.01.2022
Ahmet Nur Çebi'den Şafak Mahmutyazıcıoğlu Sözleri / 27.01.2022
Medipol Başakşehir Salih Uçan İle Anlaşmaya Vardı Sercan Dikme Son Gelişmeleri Aktardı
Medipol Başakşehir Salih Uçan İle Anlaşmaya Vardı Sercan Dikme Son Gelişmeleri Aktardı
Daha Fazla Video Göster