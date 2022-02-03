Galatasaray, Pulgar transferini bu video ile duyurdu

Son dakika spor haberleri... Galatasaray, Erick Pulgar'ı resmen açıkladı. Süper Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalan Galatasaray, kadrosuna önemli takviyeler yapmaya devam ediyor. Cimbom, Pulgar transferini bu video ile duyurdu.

Süper Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalan Galatasaray, kadrosuna önemli takviyeler yapmaya devam ediyor. Sarı Kırmızılılar, son olarak orta saha bölgesini Erick Pulgar ile güçlendirerek önemli bir transfere imza atmış oldu. Cimbom, Pulgar'ı bu video ile duyurdu.