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Galatasaray Mauro Icardi transferini resmen duyurdu! İşte Icardi'nin bonservis bedeli ve maaşı

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Giriş: 30.07.2023 14:35
Güncelleme:30.07.2023 14:44
Galatasaray, Mauro Icardi transferiyle ilgili KAP açıklamasını yaptı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Icardi ve PSG ile anlaşma sağlandığı duyuruldu. Galatasaray, Icardi için Fransız kulübüne 10 milyon euro bonservis ödeneceğini açıklarken, Arjantinli golcüye ise yıllık 6 milyon euro maaş verileceği bildirildi.
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