Galatasaray hedef büyütüyor, Osimhen sözleşmesinde çıkış maddesi yok

Giriş: 24.10.2025 15:59
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübün başarı yürüyüşünün kararlılıkla devam edeceğini belirterek, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde hedeflerini daha yukarı taşımak istediklerini söyledi. Takımın oyun tarzına ve futbolcuların güçlü aidiyet duygusuna vurgu yapan Özbek, bu unsurların başarının temelini oluşturduğunu kaydetti. Yıldız futbolcu Victor Osimhen'in sözleşmesinde herhangi bir çıkış maddesi bulunmadığının altını çizen Başkan Özbek, oyuncunun Galatasaray'a uzun yıllar hizmet edeceğine inandığını dile getirdi. Kulübün finansal yapısının güçlendiğini ve tesisleşme projelerinin tamamlanmak üzere olduğunu anlatan Özbek, sportif başarının artık sürdürülebilir bir yapıya kavuştuğunu ifade etti. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ise transferlerde oyuncuların karakterine büyük önem verdiklerini ve bu stratejinin sonuçlarını aldıklarını belirtti. Osimhen'in Galatasaray'a olan bağlılığının kulüp için büyük bir değer taşıdığını söyleyen Kavukcu, camianın başarıya olan inancıyla kenetlendiğini ve bu yürüyüşü desteklemeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.
