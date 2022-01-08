08 Ocak 2022, Cumartesi
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Galatasaray - Giresunspor maçıyla ilgili Erman Toroğlu'ndan canlı yayında Cicaldau ve Morutan için çok konuşulacak sözler
Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray sahasında Giresunspor'u konuk etti. Karşılaşmanın devre arasında A Spor yorumcusu Erman Toroğlu çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, "Galatasaray'ın bir kadrosu var ve her şeye hazırlıklı olması gerekiyor. Galatasaray'ın Giresunspor'a karşı sahada planı filan yok. Alınan Rumen futbolcular Cicaldau ve Morutan saha ne yapıyorlar." dedi.