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Galatasaray deplasmanda çok rahat! Olimpija Ljubljana 0-3 Galatasaray (MAÇ SONUCU)

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Giriş: 09.08.2023 09:17
Süper Lig şampiyonu Galatasaray, Slovenya şampiyonu Olimpija Ljubljana ile Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılı temsilcimiz rakibini 3-0 yenmeyi başardı.
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