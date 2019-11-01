Galatasaray Çaykur Rizespor CANLI anlatım video İZLE

Süper Lig'in 9. haftasında çıkış arayan Galatasaray kendi sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Sezona iyi başlayamayan ve lider Alanyaspor'un 5 puan arkasında 13 puanlar 7. sırada yer alıyor. Fatih Terim öğrencileri son 8 resmi maçta tek galibiyet aldı. 11 puanlar rakibinin yakın takibinde olan Rizespor'da ise hedef 3 puan alıp Galatasaray'ın önüne geçmek. Saat 20.30 başlayacak GALATASARAY ÇAYKUR RİZESPOR maçının CANLI anlatımını taraftarlar ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden anbean takip edebilirler. Öte yandan beIN SPORTS 1 ekranından naklen yayınlanacak ve hakem Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği karşılaşmanın ÖZET anlatımı, kadroları, golleri ve tüm detaylara haberimizdeki link üzerinde erişebilirsiniz.

Süper Lig'in 9. haftasında çıkış arayan Galatasaray kendi sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Sezona iyi başlayamayan ve lider Alanyaspor'un 5 puan arkasında 13 puanlar 7. sırada yer alıyor. Fatih Terim öğrencileri son 8 resmi maçta tek galibiyet aldı. 11 puanlar rakibinin yakın takibinde olan Rizespor'da ise hedef 3 puan alıp Galatasaray'ın önüne geçmek. Saat 20.30 başlayacak GALATASARAY ÇAYKUR RİZESPOR maçının CANLI anlatımını taraftarlar ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden anbean takip edebilirler.

GALATASARAY ÇAYKUR RİZESPOR CANLI ANLATIM VİDEO

Öte yandan beIN SPORTS 1 ekranından naklen yayınlanacak ve hakem Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği karşılaşmanın ÖZET anlatımı, kadroları, golleri ve tüm detaylara haberimizdeki link üzerinde erişebilirsiniz.