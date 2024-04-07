Galatasaray Başkanı Erden Timur'dan önemli açıklamalar: Bu kaosun kimseye faydası yok

Son dakika spor haberleri... Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, Fenerbahçe ile oynanan ve yarım kalan Süper Kupa maçının ardından açıklamalarda bulundu. İşte Timur'un sözleri...

Galatasaray'da Erden Timur, yarıda kalan Fenerbahçe maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

İŞTE TİMUR'UN SÖZLERİ:

Yarından tezi yok bu yabancı hakemlerin seçilsin ve geçmişten günümüze ne var ne yok incelenip ortaya çıksın. Biz 'Herkes bunun sonuçlarını kabul etsin.' diyoruz. Fanatik kesimler dışında herkes kabul edecektir zaten. Bunun amacı 'Bakın bize haksızlık yapıldı.' değil. Kime ne yapıldıysa çıksın, şeffaflık budur. Şeffaflıktan, kendisinden emin olan kimsenin çekinmemesi gerekiyor.

Bize göre en çok bize çok büyük haksızlık yapılıyor. Başka takımlara göre onlara yapıyor deniyor. Ne varsa ortaya çıksın. Geçenlerde bir hakem toplantısı sızdırıldı. Önce Galatasaray kısmı. Sonra TFF doğru bir şekilde açıkladı. O olay tamamen bitti. İki maçta da ne olduğu açıkça görüldü.

Keşke normal anlamda oynayıp o şekilde tamamlansaydı. Hem buradaki Urfalı vatandaşlarımız, yöre halkımız için daha iyi olurdu. Herkes büyük beklenti içindeydi. Böyle oldu. Şu gerginliğin bir an evvel bitmesi. Münferit de olsa belli olaylar oluyor. Tekrar etmek istemiyorum konuları, gerginlik artmaması için. Gerginlik devam ederse farklı şeylerin olmasından endişe ediyoruz.