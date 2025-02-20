20 Şubat 2025, Perşembe
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Galatasaray-AZ Alkmaar maçı oynanacak mı? Zemin futbol oynamaya müsait mi? A Haber drone kamerası ile görüntüledi! İşte AZ Alkmaar maçı öncesi RAMS Park
Galatasaray bu akşam UEFA Avrupa Ligi'nde RAMS park'ta AZ Alkmaar'ı konuk edecek. Maç saatinde İstanbul'da kar yağışı beklenirken stadyumda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Stadyumda hazırlıklar ne durumda? A Spor muhabiri Emre Kaplan son durumu aktardı. RAMS Park havadan görüntülendi.