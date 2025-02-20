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Haberler Spor Videoları Galatasaray-AZ Alkmaar maçı oynanacak mı? Zemin futbol oynamaya müsait mi? A Haber drone kamerası ile görüntüledi! İşte AZ Alkmaar maçı öncesi RAMS Park
Galatasaray-AZ Alkmaar maçı oynanacak mı? Zemin futbol oynamaya müsait mi? A Haber drone kamerası ile görüntüledi! İşte AZ Alkmaar maçı öncesi RAMS Park

Galatasaray-AZ Alkmaar maçı oynanacak mı? Zemin futbol oynamaya müsait mi? A Haber drone kamerası ile görüntüledi! İşte AZ Alkmaar maçı öncesi RAMS Park

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.02.2025 13:35
Galatasaray bu akşam UEFA Avrupa Ligi'nde RAMS park'ta AZ Alkmaar'ı konuk edecek. Maç saatinde İstanbul'da kar yağışı beklenirken stadyumda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Stadyumda hazırlıklar ne durumda? A Spor muhabiri Emre Kaplan son durumu aktardı. RAMS Park havadan görüntülendi.
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Galatasaray-AZ Alkmaar maçı oynanacak mı? Zemin futbol oynamaya müsait mi? A Haber drone kamerası ile görüntüledi! İşte AZ Alkmaar maçı öncesi RAMS Park
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