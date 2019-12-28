Galatasaray Antalyaspor maçı canlı anlatım izle! | VİDEO

Galatasaray Antalyaspor maçı canlı izle! Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Türk Telekom Stadyumu’nda hakem Abdulkadir Bitigen’in düdük çalacağı mücadele saat 20.00’de başlayacak. Ligde son haftalarda kötü gidişe dur demek isteyen Galatasaray, ligin son sıralarında yer alan Antalyaspor’u yenerek devreyi 3 puanla kapatma amacında. Galatasaray Antalyaspor maçı canlı anlatım izleme linkine ahaber.com.tr sayfalarından ulaşabilir ve maçın heyecanını dakika dakika yaşayabilirsiniz.

Süper Lig 17. hafta maçı Galatasaray Antalyaspor maçı canlı izle! Ligde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Oynadığı son 2 maçta yalnızca 1 puan alabilen Galatasaray sahasında alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Antalyaspor'u ağırlıyor. Bu akşam saat 20:00'de başlayacak ve hakem Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports HD 1 kanalından canlı yayınla ekranlara gelecek. Maçın canlı anlatımı da ahaber.com.tr sayfalarında yer alacak. Haberimizden Galatasaray Antalyaspor maçı canlı anlatım izleme ekranına tıklayarak ve maçın heyecanını dakika dakika yaşayabilirsiniz.

GALATASARAY ANTALYASPOR MAÇI CANLI ANLATIM EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

MAÇLA İLGİLİ İSTATİSTİKLER

Sarı kırmızılı ekip ligde istediği çıkışı bir türlü yakalayamayarak 24 puanla ligin 7. Sırasında yer alıyor. Rakibi Antalyaspor ise küme düşme hattından çıkmak için mutlak galibiyet parolasıyla İstanbul'a gelen Güney ekibi, 14 puanla 16.sırada yer alıyor.

Maç öncesi Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Andone ve Luyindama sakatlıkları dolayısıyla, Jimmy Durmaz ise cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Antalyaspor'da ise eksiklikler bir hayli fazla. Güney ekibinin maç kadrosunda Charles, Aatıf Chahechouhe, Serdar Özkan, Diego, Bahadır, Cissokho ve Harun yer almıyor.

Galatasaray ve Antalyaspor bugüne kadar ligde toplam 46 maçta karşı karşıya geldiler. Bu maçların 28'ini Galatasaray kazanırken 11 maç beraberlikle bitti, 7 maç ise Antalyaspor'un üstünlüğüyle sona erdi. Galatasaray bu maçlarda toplam 90 gol atarken, 44 kez de kalesinde gol gördü.

Sarı kırmızılı ekip bugüne kadar 23 kez Antalyaspor'u evinde ağırladı. Bu maçların 14'ünde Galatasaray rakibini mağlup ederken yalnızca 4 maçta Güney temsilcisine mağlup oldu. Evinde rakibine toplam 47 gol atan Aslan, 23 golü de kalesinde gördü.

Antalyaspor'a İstanbul'da en son 2009-2010 sezonunun 33.. Haftasında 2-1'lik sonuçla mağlup olan Galatasaray o maçtan itibaren evinde oynadığı 8 karşılaşmada rakibine yenilmedi.