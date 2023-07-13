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Videolar Spor Videoları Galatasaray Angelino'yu resmen duyurdu! Esprili sözler: Florya'nın suyu nerede?

Galatasaray Angelino'yu resmen duyurdu! Esprili sözler: Florya'nın suyu nerede?

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Giriş: 13.07.2023 21:22
Galatasaray, Angelino'yu Leipzig'den 1 milyon 500 bin Euro karşılığında kiraladığını açıkladı. RB Leipzig'den transfer edilen Angelino, sarı-kırmızılı takımın 5. İspanyol futbolcusu oldu. Diğer yandan yıldız oyuncu kendisini Aslan'a bağlayan forma için imzasını attı. Sarı kırmızılı ekip tarafından Angelino için çekilen kısa filmde ise futbolcu esprili bir dille “Florya’nın suyu nerede?” ifadelerine yer verdi.
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