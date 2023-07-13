13 Temmuz 2023, Perşembe
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Galatasaray Angelino'yu resmen duyurdu! Esprili sözler: Florya'nın suyu nerede?
Galatasaray, Angelino'yu Leipzig'den 1 milyon 500 bin Euro karşılığında kiraladığını açıkladı. RB Leipzig'den transfer edilen Angelino, sarı-kırmızılı takımın 5. İspanyol futbolcusu oldu. Diğer yandan yıldız oyuncu kendisini Aslan'a bağlayan forma için imzasını attı. Sarı kırmızılı ekip tarafından Angelino için çekilen kısa filmde ise futbolcu esprili bir dille “Florya’nın suyu nerede?” ifadelerine yer verdi.