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Galatasaray 0-2 Fatih Karagümrük Gol: Ryan Mendes

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Giriş: 01.03.2024 00:03
Güncelleme:01.03.2024 00:03
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Vavacars Fatih Karagümrük, 84. dakikada Ryan Mendes'in attığı golle Galatasaray karşısında 2-0 öne geçti.
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