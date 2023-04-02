Fenerbahçeli taraftarlardan Ali Koç’a “istifa et” çağrısı! “Fener'i ne hale getirdin”

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında oynanan derbide Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup etti. Fenerbahçeli taraftarlar, Beşiktaş'ın 3'üncü golünden sonra Ali Koç’u ve yönetimi istifaya davet etti. Sarı-lacivertli taraftarlar ayrıca; "Söylesene başkan ne oldu sözlerin koskoca Feneri ne hale getirdin" şeklinde tezahüratlarda bulundu.