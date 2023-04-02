03 Nisan 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları Fenerbahçeli taraftarlardan Ali Koç’a “istifa et” çağrısı! “Fener'i ne hale getirdin”

Fenerbahçeli taraftarlardan Ali Koç’a “istifa et” çağrısı! “Fener'i ne hale getirdin”

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.04.2023 23:21
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında oynanan derbide Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup etti. Fenerbahçeli taraftarlar, Beşiktaş'ın 3'üncü golünden sonra Ali Koç’u ve yönetimi istifaya davet etti. Sarı-lacivertli taraftarlar ayrıca; "Söylesene başkan ne oldu sözlerin koskoca Feneri ne hale getirdin" şeklinde tezahüratlarda bulundu.
Ali Koç’a “istifa et” çağrısı
Ali Koç’a “istifa et” çağrısı
Süper Lig’in zirvesi için kritik 90 dakika
Süper Lig'in zirvesi için kritik 90 dakika
Galatasaray’da Midtsjö’den hayat öpücüğü!
Galatasaray'da Midtsjö'den hayat öpücüğü!
Emre Akbaba kırmızı görmeli miydi?
Emre Akbaba kırmızı görmeli miydi?
Trabzon’da gol düellosu! Fırtına evinde kayıp
Trabzon'da gol düellosu! Fırtına evinde kayıp
Stefan Kuntz ile yollar ayrılıyor!
Stefan Kuntz ile yollar ayrılıyor!
Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
Dele Alli’nin hayal kırıklığını unutturacak
Dele Alli'nin hayal kırıklığını unutturacak
Trabzonspor’un yeni başkanı Ertuğrul Doğan
Trabzonspor'un yeni başkanı Ertuğrul Doğan
Karabağ - Galatasaray maçı ne zaman?
Karabağ - Galatasaray maçı ne zaman?
Erman Toroğlu’dan çarpıcı sözler!
Erman Toroğlu'dan çarpıcı sözler!
Trabzonspor olağanüstü genel kurulu
Trabzonspor olağanüstü genel kurulu
Daha Fazla Video Göster