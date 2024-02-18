18 Şubat 2024, Pazar
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Fenerbahçe yağmur çamur dinlemedi! Muhteşem geri dönüş...
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk oldu. Kanarya geriye düştüğü zorlu deplasmanda mücadelesinde pes etmedi ve muhteşem bir geri dönüşe imza atarak sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.