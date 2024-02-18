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Fenerbahçe yağmur çamur dinlemedi! Muhteşem geri dönüş...

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Giriş: 18.02.2024 09:58
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk oldu. Kanarya geriye düştüğü zorlu deplasmanda mücadelesinde pes etmedi ve muhteşem bir geri dönüşe imza atarak sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
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