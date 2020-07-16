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Fenerbahçe Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı atv CANLI İZLE |Video

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Giriş: 16.07.2020 17:56
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe evinde Trabzonspor'u konuk edecek. İlk finalistin belli olacağı müsabakayı ise hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Saat 20.45'te başlayacak karşılaşma ATV'den canlı yayınlanacak. Müsabakayı internet üzerinden izlemek isteyenler için maç ahaber.com.tr sayfamız üzerinden de CANLI olarak yayınlanacak. Trabzon'da oynanan ilk karşılaşmayı bordo mavililer 2-1 kazanmıştı. Süper Lig'de Kayserispor galibiyeti ile moral bulan Fenerbahçe'ye mutlak galibiyet gerekiyor. Süper Lig'in lideri Trabzonspor'a ise her türlü beraberlik ve bol gollü tek farklı mağlubiyet (3-2, 4-3...) Ziraat Türkiye Kupası'nda adını finale yazdırmak için yeterli olacak. Her iki takım ile ilgili son dakika gelişmelerinin detayları haberimizde...

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe evinde Trabzonspor'u konuk edecek.

İlk finalistin belli olacağı müsabakayı ise hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Saat 20.45'te başlayacak karşılaşma ATV'den canlı yayınlanacak.

Müsabakayı internet üzerinden izlemek isteyenler için maç ahaber.com.tr sayfamız üzerinden de CANLI olarak yayınlanacak.

Trabzon'da oynanan ilk karşılaşmayı bordo mavililer 2-1 kazanmıştı.

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE ATV

ATV CANLI YAYIN

Süper Lig'de Kayserispor galibiyeti ile moral bulan Fenerbahçe'ye mutlak galibiyet gerekiyor.

Süper Lig'in lideri Trabzonspor'a ise her türlü beraberlik ve bol gollü tek farklı mağlubiyet (3-2, 4-3...) Ziraat Türkiye Kupası'nda adını finale yazdırmak için yeterli olacak. Her iki takım ile ilgili son dakika gelişmelerinin detayları haberimizde...

Fenerbahçe Trabzonspor maçı atv CANLI İZLE
Fenerbahçe Trabzonspor maçı atv CANLI İZLE
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