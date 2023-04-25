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Fenerbahçe - İstanbulspor maçı sonrası Jorge Jesus tepkilerle ilgili konuştu!

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Giriş: 25.04.2023 09:56
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe evinde İstanbulspor ile kozlarını paylaştı. Gol düellosu şeklinde geçen mücadele 3-3 berabere bitti. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Portekizli hoca, maç sonunda taraftarlarla yaşanan gerginlik hakkında konuştu. İşte o sözler..
Jorge Jesus tepkilerle ilgili konuştu!
Jorge Jesus tepkilerle ilgili konuştu!
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